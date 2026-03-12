Senior fährt in Wittnau AG in Gartenzaun und ist Führerausweis los

Keystone-SDA

Ein 70-jähriger Autolenker ist am Mittwoch in Wittnau AG von der Strasse abgekommen und heftig in einen Zaun geprallt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Selbstunfall ereignete sich um 16.15 Uhr auf der Hauptstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Der Senior fuhr in seinem Auto Richtung Gipf-Oberfrick und kam plötzlich von der Fahrbahn ab. Dann prallte das Auto gegen einen Gartenzaun, wobei die dahinter angelegten Bruchsteine meterweit weggeschleudert wurden.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden, auch der Schaden am Garten ist gross. Die Kantonspolizei hat dem 70-Jährigen vorläufig den Führerausweis abgenommen.

Auch in Küttigen hat die Kantonspolizei am Mittwoch einer Automobilistin den Ausweis entzogen. Die 86-Jährige war gegen 22.15 Uhr auf der Staffeleggstrasse talwärts in Richtung Küttigen unterwegs.

In einer Rechtskurve geriet sie nach Angaben der Kantonspolizei auf die Gegenfahrbahn und stiess seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand beträchtlichen Sachschaden.