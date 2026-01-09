The Swiss voice in the world since 1935
Seniorin stürzt beim Bahnhof Schwerzenbach und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Eine 92-jährige Frau ist am Donnerstagabend im Bahnhof Schwerzenbach bei einem Sturz schwer verletzt worden. Was genau geschah, ist unklar. Die Polizei kann eine Dritteinwirkung nicht ausschliessen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über die gestürzte Seniorin ging am Donnerstag gegen 16.45 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der sofort ausgerückte Rettungsdienst versorgte die Frau medizinisch und brachte sie in ein Spital. Die Umstände des Sturzes sind unklar und werden durch die Kantonspolizei untersucht.

