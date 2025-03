Sepp Blatter: «Fühle mich kräftig genug, um auszusagen»

Keystone-SDA

Der Berufungsprozess gegen Sepp Blatter und Michel Platini hat am Montag in Muttenz BL begonnen. "Ich fühle mich kräftig genug, um auszusagen und dabei zu sein", sagte der 88-jährige ehemalige Fifa-Präsident Blatter gegenüber dem Gerichtspräsidenten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Blatter hatte beantragt, dass der Berufungsprozess maximal drei Stunden pro Tag dauern sollte, worauf das Gericht auch einging. Auch der Mitangeklagte Platini ist anwesend beim Prozess. Die Privatklägerin Fifa ist jedoch dispensiert, wie der Gerichtspräsident sagte.

Gegenstand der Verhandlung ist eine Zahlung der Fifa von 2 Millionen Franken an Platini im Jahr 2011. Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden Beschuldigten unter anderem Betrug vor. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona sprach Blatter und Platini im Juli 2022 frei. Die Bundesanwaltschaft legte gegen dieses Urteil Berufung ein. Nun wird der Fall vor einer ausserordentlichen Berufungskammer in den Räumlichkeiten des Baselbieter Strafjustizzentrums neu aufgerollt.