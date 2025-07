Serie von Nachbeben auf russischer Halbinsel Kamtschatka

Keystone-SDA

Auf Russlands fernöstlicher Halbinsel Kamtschatka haben Wissenschaftler nach dem schweren Erdbeben eine Serie von Nachbeben verzeichnet. Binnen 30 Minuten habe es vier Erdbeben gegeben, teilte der Geophysische Dienst der Russischen Akademie der Wissenschaften mit. Die Stärke lag zwischen 4,4 und 6,3, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Beben waren zwischen 9,3 und 58,5 Kilometer tief in der Erde. Berichte über die Auswirkungen an der Oberfläche in der dünn besiedelten Region gebe es bislang nicht. Die Behörden sind in erhöhter Alarmbereitschaft.

Am Mittwoch (Ortszeit) hatte sich vor der Pazifikküste von Kamtschatka eines der schwersten jemals beobachteten Erdbeben ereignet und eine Flutwelle ausgelöst. Für die Region war es das heftigste Beben seit mehr als 70 Jahren. Russische Wissenschaftler gaben die Stärke mit 8,7 an, Wissenschaftler in den USA und in Deutschland massen eine Stärke des Hauptbebens von 8,8.