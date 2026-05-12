Severin Wallimann wird neuer Obwaldner SVP-Fraktionspräsident

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Severin Wallimann übernimmt das Fraktionspräsidium der SVP Obwalden. Der Alpnacher wurde zum Nachfolger von Remo Fanger gewählt, der seinen Rücktritt angekündigt hatte, wie die Partei am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Wallimann ist 28 Jahre alt, arbeitet als Maschineningenieur und ist seit 2024 Mitglied des Obwaldner Kantonsrats.

Der Alpnacher war bisher Kantonalsekretär der Partei. Diese Funktion übernimmt neu Monika Hausammann, wie es weiter hiess. Die 52-Jährige aus Kerns wurde bei den Kantonsratswahlen im März in das kantonale Parlament gewählt.