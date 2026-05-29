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Sexueller Übergriff auf Jugendliche in Biel

Keystone-SDA

Eine Jugendliche ist am Mittwochabend in Biel Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Der unbekannte Täter flüchtete nach der Tat, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 17.30 Uhr auf der Seevorstadt auf der Höhe des Neuen Museums. Die Jugendliche war auf dem Nachhauseweg, als ein Unbekannter sie von hinten packte und sexuell anging.

Sie wehrte sich und konnte sich aus dem Griff des Mannes lösen. Anschliessend rannte die Jugendliche davon, während der Täter flüchtete. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen aufgenommen.

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