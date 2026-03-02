Shakira gibt Gratis-Konzert in Mexiko vor 400.000 Menschen

Keystone-SDA

Popstar Shakira hat vor 400.000 Zuschauern auf dem Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt ein kostenloses Konzert gegeben - eine Rekordzahl für den Ort. "Das ist ein Traum. Wie poetisch, diesen Ort so voller Menschen zu sehen", sagte die 49-Jährige auf dem grössten Platz der mexikanischen Hauptstadt, umgeben von der beleuchteten Kathedrale und dem Nationalpalast. Es war ihr zweiter Auftritt dort nach 2007.

(Keystone-SDA) Für die Megashow auf dem Zócalo in der Nacht zum Montag (Ortszeit) kamen viele Menschen schon Stunden vor Beginn, um sich einen guten Platz zu sichern. Das Konzert unter freiem Himmel war die erste grosse Versammlung mit Hunderttausenden Menschen in Mexiko seit den Unruhen, die durch die Tötung eines mächtigen Drogenbosses durch das Militär vor einer Woche in anderen Teilen des Landes ausgelöst wurden. Es verlief ohne Zwischenfälle.

«Show voller Magie und unglaubliche Energie»

«Unser Herz schlägt noch immer höher von dem, was wir gestern Abend erlebt haben!», schrieb am Montag die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Clara Brugada, auf der Plattform X. Der Platz im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt sei dank Shakira «voller Magie, Musik und unglaublicher Energie» gewesen.

Der Kolumbianerin war zuvor ein weiterer Rekord in Mexiko gelungen. Die Sängerin von «Hips Don’t Lie» stand bei ihrer Tour «Las Mujeres Ya No Lloran» am Freitag zum 13. und letzten Mal auf der Bühne des Estadio GNP – so oft wie kein anderer Künstler zuvor. Insgesamt verkaufte sie rund 800.000 Tickets.

Am 2. Mai erwartet den Popstar ein weiterer Meilenstein. Sie wird ein Gratis-Konzert am legendären Copacabana-Strand in Rio de Janeiro geben. Im vergangenen Jahr kamen rund 2,5 Millionen Menschen zum Auftritt von Lady Gaga.