SHL Medical AG gewinnt Zuger Innovationspreis 2025

Keystone-SDA

Das Zuger Unternehmen wird für die Entwicklung eines Autoinjektors ausgezeichnet, der Therapien für Patientinnen und Patienten erleichtert. Mit dem Projekt hat die Firma acht neue Arbeitsplätze geschaffen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Autoinjektor Elexy erlaube es Patientinnen und Patienten, Medikamente «einfach» und «zuverlässig» selbst anzuwenden, hiess es in der Mitteilung des Kantons Zug. Zudem verkürze das System die Markteinführungszeit neuer Therapien, von Autoimmunerkrankungen bis hin zu neuartigen Behandlungsansätzen.

Die Jury hob hervor, dass der Autoinjektor als einziges Gerät sowohl vorgefüllte Spritzen als auch Kartuschen aufnehmen könne. Damit seien Injektionen in verschiedenen Volumina und Viskositäten möglich.

Mit der Entwicklung von Elexy hat SHL Medical AG acht neue Stellen im Kanton Zug geschaffen. Solche Innovationen trügen wesentlich zur «Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts bei», wird die Zuger Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut (Mitte) in der Mitteilung zitiert.

Der Preis ist mit 10’000 Franken dotiert.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

