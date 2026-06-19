Sicherheitsmassnahmen am Bürgenstock werden fortgeführt

Keystone-SDA

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Der Kanton Nidwalden geht weiterhin davon aus, dass auf dem Bürgenstock ein Treffen zwischen den USA und dem Iran stattfindet. Er halte sich für einen Einsatz bereit, teilte er am Freitag auf Anfrage mit.

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(Keystone-SDA) Er gehe weiterhin von einer Durchführung aus, hiess es von Seiten des Kantons. Die Einschränkungen für die Bevölkerung würden bis auf Weiteres aufrechterhalten.

Zuvor hatte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitgeteilt, dass die für Freitag geplanten Gespräche nicht stattfinden würden. Als Reaktion darauf wurde die Luftraumsperre für Freitag weitgehend aufgehoben.

Das Bürgenstock Resort bleibt nach Angaben des Kantons Nidwalden abgesperrt. Der Zugang zu den Liegenschaften rund um diese Sicherheitszone wird weiterhin kontrolliert, die Anwohnerinnen und Anwohner erhalten nach einer Personenüberprüfung ein Zugangsdokument. Die Wanderwege bleiben gesperrt. Die Standseilbahn verkehrt nicht, und das Postauto fährt nicht auf den Bürgenstock.