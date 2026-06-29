Sicherheitszentrum stösst im Luzerner Kantonsrat auf Zustimmung

Keystone-SDA

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Die Luzerner Stimmberechtigten können über den Bau eines Sicherheitszentrums in Rothenburg abstimmen. Der Kantonsrat hat am Montag für die Realisierung des Gebäudes mit 108 zu 0 Stimmen 276 Millionen Franken genehmigt.

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(Keystone-SDA) Das Sicherheitszentrum soll auf einem kantonseigenen Grundstück beim Bahnhof Rothenburg Station und in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A2 realisiert werden. Regierungsrat Reto Wyss (Mitte) sagte, dieser Standort sei dank seiner Erschliessung einer der besten im Kanton.

Der neungeschossige Bau, von denen drei Untergeschosse sind, hat eine geschwungene Form und sieht auf den Visualisierungen wie ein Bürogebäude aus. Insgesamt stehen rund 50’000 Quadratmeter Geschossfläche zur Verfügung.

Interkantonale Leitstelle

Der grösste Teil der Fläche wird von der Polizei beansprucht, welche dort über ein neues Festnahmezentrum verfügen wird. Das heutige sei nicht mehr menschenrechtskonform, hiess es im Kantonsrat. Im Sicherheitszentrum wird auch eine neue und gemeinsame Leitstelle für die Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden betrieben.

In der Kantonsratsdebatte vom letzten Dienstag und heutigen Montag wurde das Vorhaben gelobt. Dieses biete eine gute Chance, um mit den anderen Kantonen zusammenzuarbeiten, sagte Urs Marti (Mitte). Sarah Bühler-Häfliger (SP) sprach von einem Gewinn für die ganze Zentralschweiz. Wichtig sei auch, dass wegen des Sicherheitszentrums kein Polizeiposten im Kanton Luzern geschlossen werde.

Synergien erwartet

Gesagt wurde im Rat auch, dass es ein teures, aber notwendiges Projekt sei. Martin Birrer (FDP) erklärte, man dürfe nicht nur die Kosten sehen, denn diese sollen sich finanziell und operationell auszahlen. Franziska Rölli (GLP) sagte, dass auch bei einem Verzicht auf das Sicherheitszentrum hohe Investitionen anstehen würden.

Auch die SVP stimmte dem Grossprojekt zu. Bernhard Steiner (SVP) sagte, dass Sicherheit eine staatliche Kernaufgabe sei. Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiteten heute teilweise in veralteten und ungenügenden Verhältnissen.

Neben der Staatsanwaltschaft Emmen werden auch die Lebensmittelkontrolle und der Veterinärdienst in Rothenburg untergebracht. Die Labore würden nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen, sagte Gian Waldvogel (Grüne).