Sicherung von Muriger Trampelpfad laut Regierungsrat nicht zulässig

Keystone-SDA

Eine bauliche Sicherung des Trampelpfads für Aareschwimmer in Muri ist weder zulässig noch sinnvoll. Das macht der Berner Regierungsrat in seiner Antwort auf eine Petition deutlich.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Petition war von 1457 Personen unterzeichnet worden. Sie verlangt, dass die Gemeinde beim Kanton eine Voranfrage für ein Sicherungsprojekt einreicht. Doch die Kantonsregierung winkt in ihrer am Freitag veröffentlichten Antwort ab.

Der Schutz und die Entwicklung der natürlichen Auenlandschaft habe Vorrang. Bauliche Eingriffe wie Ufersicherungen würden dem übergeordneten Bundesinteresse des Auenschutzes widersprechen. Sie wären ohnehin nicht sinnvoll: Eine punktuelle Ufersicherung würde lediglich dazu führen, dass die Erosionsprozesse an anderer Stelle fortschreiten.

Der Pfad bleibe deshalb aus Sicherheitsgründen geschlossen. Mit dem weiter landeinwärts verlaufenden Uferweg sei nach wie vor ein direkter Zugang zum Muribad und eine Wegverbindung zwischen Muribad und Auguetbrücke gewährleistet.

Verbindliche Vorgaben

Der Trampelpfad liegt im Perimeter des Wasserbauplans «Hochwasserschutz und Auenrevitalisierung Aare/Gürbemündung» von 2012. Er ist für Behörden und Grundeigentümer verbindlich. Bereits 2015 hatte das Verwaltungsgericht bestätigt, dass lokale Interessen nicht gegen den nationalen Auenschutz durchgesetzt werden dürfen

Der Trampelpfad ist bei Aareschwimmern, aber auch Spaziergängern beliebt. Der nahe gelegene Kiesweg sei für Schwimmende ungeeignet, machen Kritiker geltend. Zudem sei dieser auch für Velos und E-Bikes zugänglich.

Der Gemeinderat von Muri hatte am Mittwoch bekanntgegeben, er wolle das Parlament in die weitere Diskussion einbeziehen. Er selber verfolgt die Idee eines «Ersatz-Trampelpfads» auf der neuen Hangsicherung.

