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Sieben Kandidierende für fünf Sitze im Zuger Stadtrat

Keystone-SDA

Zu den am 4. Oktober stattfindenden Stadtratswahlen in Zug treten sieben Personen an. Die fünf bisherigen Mitglieder wollen ihre Sitze verteidigen, zwei neue Kandidaturen sind bis zum Eingabeschluss bei der Stadtkanzlei eingetroffen, wie die Stadt mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am «Super Sunday» wählt das Zuger Stimmvolk die Kantonsregierung, das Kantonsparlament, den Stadtrat und das Stadtzuger Parlament, den Grossen Gemeinderat.

Die bisherigen Mitglieder der Stadtregierung treten dabei geschlossen zur Wiederwahl an, wie es in der Mitteilung am Dienstag hiess. Es sind dies Stadtpräsident André Wicki (SVP), Eliane Birchmeier (FDP), Barbara Gysel (SP), Urs Raschle (Mitte) und Etienne Schlumpf (FDP). Neu kandidieren Tabea Estermann (GLP) und Martin Iten (CSP).

Für das Amt des Stadtpräsidenten gibt es mit dem Bisherigen André Wicki nur eine Kandidatur.

Bei den Regierungsratswahlen kämpfen zehn Kandidierende um die sieben Sitze, wie der Kanton bereits am Montagabend mitteilte.

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