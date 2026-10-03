Sieben Personen in St.Gallen wegen Verkehrsdelikten gestoppt

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei St. Gallen hat zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen sieben Personen im Kanton St.Gallen angehalten, die alkoholisiert oder ohne Führerausweis unterwegs waren. Einem 24-jährigen Autofahrer wurde dabei der Führerausweis auf der Stelle entzogen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte.

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(Keystone-SDA) In der Nacht auf Freitag kontrollierte die Polizei auf der Seestrasse in Walenstadt SG einen 36-jährigen E-Rollerfahrer. Er wies einen zu hohen Atemalkoholwert auf und war zudem ohne Führerausweis unterwegs, weshalb ihm ein mehrstündiges Fahrverbot ausgesprochen wurde.

In derselben Nacht wurde gegen 2 Uhr in Gossau SG ein 37-jähriger Autofahrer mit zu hohem Atemalkoholwert angehalten. Auch ihm sprachen die Beamten ein mehrstündiges Fahrverbot aus.

Am Freitag fielen gegen 13.30 Uhr in Oberbüren SG eine 24-jährige Autofahrerin und gegen 19 Uhr in Mels SG ein 45-jähriger Autofahrer durch auffällige Fahrweise auf. Beide seien ohne gültigen Führerausweis unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei St.Gallen mit.

In der Nacht auf Samstag kontrollierten Patrouillen gegen 2.30 Uhr in Uznach SG einen 31-jährigen und gegen 3.30 Uhr in St.Gallen einen 34-jährigen Autofahrer. Bei beiden Männern ergaben die Atemalkoholmessungen zu hohe Werte, woraufhin ihnen ein mehrstündiges Fahrverbot erteilt wurde.

Ebenfalls am Samstagmorgen wurde gegen 2.30 Uhr in Heerbrugg SG ein 24-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Seine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,97 mg/l, woraufhin ihm der Führerausweis auf der Stelle abgenommen wurde.

Alle fehlbaren Verkehrsteilnehmenden werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Die zuständigen Strassenverkehrsämter prüfen zudem allfällige Administrativmassnahmen.