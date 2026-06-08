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Siebenjähriger verunfallt schwer beim Baden in Glattbrugg ZH

Keystone-SDA

Ein siebenjähriger Knabe ist in einem Hallenbad in Glattbrugg bei einem Badeunfall bewusstlos geworden. Er musste in ein Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bub erlitt bei dem Vorfall am Sonntagnachmittag unbestimmte Verletzungen, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte brachten ihn nach der medizinischen Erstversorgung umgehend ins Spital.

Gegen 17.10 Uhr war bei der Notrufzentrale die Meldung eingegangen, dass ein Kind nicht mehr atme und aus einem Wasserbecken gezogen worden sei. Dank der sofortigen Ersten Hilfe von anwesenden Badegästen und den anschliessenden Massnahmen eines Ambulanzteams konnte der Siebenjährige stabilisiert werden.

Wie genau es zu dem Unglück kam, ist derzeit noch unklar.

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