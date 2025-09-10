The Swiss voice in the world since 1935
Siebnen erklärt Initiative für Spiel- und Freizeitanlage als gültig

Keystone-SDA

Im Schulhausboden in Siebnen SZ soll eine Spiel- und Freizeitanlage entstehen. Eine Initiative mit 304 Unterschriften erkannte der Gemeinderat als gültig an, wie er am Mittwoch in einem Communiqué erklärte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Gemeinderat müsse nun entscheiden, ob er die Initiative unterstützt, ablehnt oder ob er einen Gegenvorschlag ausarbeiten will, hiess es weiter. Anschliessend werde die Stimmbevölkerung an der Urne über das Projekt befinden.

Die Initiative sieht auf der Hälfte eines rund 8700 Quadratmeter grossen Areals im Zügerdörfli in Siebnen einen Spielplatz mit Sport- und Spielgeräten für Jugendliche und Erwachsene vor. Damit könne die Gemeinde ein bislang fehlendes Freizeitangebot schaffen, erklärte das Initiativkomitee. Die andere Hälfte des Areals ist für Kulturanlässe vorgesehen.

