Sieg für TX Group gegen Pascal Broulis vor Gericht
Wende im Rechtsstreit zwischen Pascal Broulis und der TX Group. Das Waadtländer Kantonsgericht hat einen Rekurs des früheren Waadtländer Staatsrats gegen das Zürcher Medienunternehmen abgewiesen.
(Keystone-SDA) «Das Gericht kommt zum Schluss, dass sämtliche beanstandeten Artikel inhaltlich korrekt und im Rahmen zulässiger journalistischer Berichterstattung lagen und keine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung darstellen», teilte die Gruppe am Mittwoch Keystone-SDA mit und legte eine Kopie des zweitinstanzlichen Urteils vor.
Das Verfahren betraf mehrere zwischen 2018 und 2019 veröffentlichte Artikel des «Tages-Anzeiger» über Steuerfragen, Russlandreisen sowie mögliche Interessenkonflikte rund um den ehemaligen Waadtländer Finanzdirektor und heutigen Ständerat.
In erster Instanz hatte der FDP-Politiker noch obsiegt. Das Zivilgericht des Bezirks Lausanne war zum Schluss gekommen, dass ein Teil der 2018 veröffentlichten Artikel des «Tages-Anzeigers» die Persönlichkeit von Broulis verletzt habe.