Sieger für Sanierung des alten Gefängnisses in Laufen BL steht fest

Keystone-SDA

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Die Burgergemeinde Laufen BL hat das Siegerprojekt für die Sanierung des alten Gefängnisses neben dem Amtshaus bekanntgegeben. Die Basler Unternehmen Felippi Wyssen Architekten und Meta Landschaftsarchitektur werden es in eine Herberge verwandeln.

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(Keystone-SDA) Gemäss Medienmitteilung vom Freitag soll die neue «Herberge im Amtshausgarten» die Stadt beleben und der Bevölkerung sowie den Gästen eine qualitätsvollen Ort zurückgeben. Der Amtshausgarten solle weiter für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben.

Das ehemalige Gefängnis soll sorgfältig saniert und charakteristische Elemente des Bestands sollen erhalten bleiben, wie es heisst. Im Süden solle ein kompakter Anbau aus Holz entstehen. Das Gebäude stehe seit mehreren Jahren leer.

Weiter lädt die Burgergemeinde die Bevölkerung ein, die Ergebnisse des Wettbewerbs zu besichtigen. Dazu würden am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr im alten Gefängnis Modelle, Pläne und Visualisierungen vom Siegerprojekt bis zum vierten Platz gezeigt.