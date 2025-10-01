The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Siegerprojekt für Eishalle Schoren in Langenthal steht fest

Keystone-SDA

Eine Jury hat das Siegerprojekt für die Erweiterung und Sanierung der Kunsteisbahn Schoren in Langenthal gekürt. Damit ist das Projekt der Realisierung einen Schritt näher, wie die Kunsteisbahn Langenthal AG am Mittwoch mitgeteilt hat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Rekursfrist stehe definitiv fest, dass beim angewandten, qualitätssichernden Verfahren die Projektstudie der Rolf Mühlethaler Architekten AG aus Bern als Siegerin hervorgegangen sei. Diese Studie diene nun als Grundlage zur weiteren Ausarbeitung des Vorhabens, wie die Kunsteisbahn Langenthal AG (KEB) in einer Mitteilung schrieb.

Die neue Eishalle beziehe sich architektonisch auf die einfachen Grundbauten aus der Ursprungszeit der Anlage. Die Curlinghalle werde optisch an die Eishalle angeglichen, wodurch ein einheitliches Erscheinungsbild entstehe, schrieb die KEB weiter.

Die Veröffentlichung der Ergebnisse und Informationen zum weiteren Projektverlauf sind gemäss KEB für Ende Oktober geplant.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft