Siegerprojekt für Eishalle Schoren in Langenthal steht fest
Eine Jury hat das Siegerprojekt für die Erweiterung und Sanierung der Kunsteisbahn Schoren in Langenthal gekürt. Damit ist das Projekt der Realisierung einen Schritt näher, wie die Kunsteisbahn Langenthal AG am Mittwoch mitgeteilt hat.
(Keystone-SDA) Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Rekursfrist stehe definitiv fest, dass beim angewandten, qualitätssichernden Verfahren die Projektstudie der Rolf Mühlethaler Architekten AG aus Bern als Siegerin hervorgegangen sei. Diese Studie diene nun als Grundlage zur weiteren Ausarbeitung des Vorhabens, wie die Kunsteisbahn Langenthal AG (KEB) in einer Mitteilung schrieb.
Die neue Eishalle beziehe sich architektonisch auf die einfachen Grundbauten aus der Ursprungszeit der Anlage. Die Curlinghalle werde optisch an die Eishalle angeglichen, wodurch ein einheitliches Erscheinungsbild entstehe, schrieb die KEB weiter.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse und Informationen zum weiteren Projektverlauf sind gemäss KEB für Ende Oktober geplant.