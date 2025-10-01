The Swiss voice in the world since 1935
Sika übernimmt dänischen Mörtelhersteller

Keystone-SDA

Sika tätigt einen weiteten Zukauf. Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin übernimmt zu einem nicht genannten Preis den dänischen Mörtelhersteller Marlon Tørmørtel A/S.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das familiengeführte Unternehmen ist auf Mörtelprodukte spezialisiert und beliefert Bauunternehmen, Fertigteilhersteller sowie den Baustoffhandel.

Mit einer hochautomatisierten Produktion und nachhaltigen Innovationsprojekten wie Recyclingverpackungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD) stärke Marlon Sikas Position im skandinavischen Mörtelsegment, so Sika am Mittwoch in einem Communiqué. Die Akquisition solle das Wachstum in Skandinavien beschleunigen, die lokalen Produktionskapazitäten ausbauen und Cross-Selling-Potenziale heben.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Diskussion anzeigen

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Diskussion anzeigen

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Diskussion anzeigen
