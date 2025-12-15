Sika übernimmt schwedischen Mörtelhersteller Finja

Keystone-SDA

Der Baustoffhersteller Sika aus Baar ZG expandiert in Schweden. Mit der Übernahme von Finja stösst ein Hersteller verschiedener Mörtel zum Unternehmen.

(Keystone-SDA) Das 1957 gegründete Familienunternehmen Finja erzielt einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Franken, wie Sika am Montag mitteilte. Die Akquisition soll die Position des Konzerns in Nordeuropa stärken. Erst kürzlich hatte Sika den dänischen Mörtelhersteller Marlon übernommen.

Die Produkte und Kunden von Sika und Finja ergänzen sich, wie es in der Mitteilung hiess. Mit der Integration von Finja kann Sika zudem nach eigenen Angaben seine Produktion in Schweden ausbauen, dies weil Finja an seinen zwei Standorten in die Effizienz und die Kapazitätssteigerung investiert hat.

Finja stellt auch verschiedene digitale Lösungen zur Verfügung, mit deren Hilfe Kunden ihre Projekte effizienter planen und durchführen können. Zudem verfügt das Unternehmen nach Angaben von Sika über Expertise in CO2-armen Mörteln und Lösungen für kalte Klimazonen.

Finanzielle Angaben zur Übernahmen wurden keine gemacht. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Sika erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 11,8 Milliarden Franken.