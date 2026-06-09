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Sika eröffnet neues Werk und Technikzentrum in Belgien

Keystone-SDA

Sika hat im belgischen Ham ein neues Produktions- und Technikzentrum für Betonzusatzmittel in Betrieb genommen. Der Bauchemiehersteller stärkt damit seine Präsenz in den Benelux-Ländern und verkürzt Lieferwege.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das hochautomatisierte Werk soll zudem die Entwicklung innovativer Lösungen und einen verbesserten Kundenservice ermöglichen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Man schaffe eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum.

Das Werk erweitere die Produktionskapazitäten «erheblich», hiess es weiter.

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie und erwirtschaftete laut eigenen Angaben im Jahr 2025 einen Umsatz von 11,2 Milliarden Franken.

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