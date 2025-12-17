Silber auf Rekordhoch – Übertrifft mit Höhenflug sogar Gold

Keystone-SDA

Der Silber-Preis ist am Mittwoch auf einen Rekordstand gestiegen. "Silber schiesst derzeit den Vogel ab" - so lautete ein Kommentar für die jüngste Kursentwicklung des "kleinen Bruders" von Gold.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Edelmetall entwickelte sich dieses Jahr stark und in den vergangenen drei Wochen fulminant.

Mit rund 30 US-Dollar je Feinunze war Silber zum Jahresbeginn zu haben. Mittlerweile müssen Anleger mit über 65 Dollar mehr als das Doppelte auf den Tisch legen. Allein in den vergangenen drei Wochen sprang der Silberpreis um rund 30 Prozent in die Höhe, am Mittwoch standen erneut Gewinne von 3 Prozent zu Buche.

«Die Kursentwicklung zeigt, wie angespannt das Zusammenspiel aus industrieller Nachfrage, knappem Angebot und spekulativem Kapital inzwischen ist», sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets dazu. Silber sei längst mehr als ein Edelmetall – «es ist ein strategischer Rohstoff.»

Und auch Unicredit war positiv überrascht von der starken Aufholjagd. Mit dem starken Kursanstieg habe Silber sogar die Performance von Gold und Platin im laufenden Jahr geschlagen. Und das generelle Angebots-Nachfrage-Ungleichgewicht dürfte dem Silberpreis auch mittelfristig weiter in die Hände spielen. Kurzfristig schätzen die Experten den Preissprung aber als spekulative Überreaktion ein, so dass auch ein Rücksetzer in naher Zukunft möglich sei.