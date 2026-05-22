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Silvia Steiner verzichtet auf Wiederwahl in Zürcher Regierungsrat

Keystone-SDA

Die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) hat ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Regierungsrat bekannt gegeben. Die Mitte-Politikerin leitet die kantonale Bildungsdirektion bereits seit dem Jahr 2015.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Silvia Steiner wird bei den nächsten Regierungsratswahlen nicht mehr antreten, wie die Mitte Kanton Zürich am Freitag mitteilte. Die Partei dankte der Regierungsrätin für ihr langjähriges Engagement zugunsten des Kantons.

In Steiners Amtszeit fielen Reformen wie die Einführung des Lehrplans 21, die Reform der Zürcher Gymnasien sowie das Krisenmanagement während der Coronapandemie.

Für die kommenden Gesamterneuerungswahlen hat die Mitte bereits eine Findungskommission für mögliche Kandidaturen eingesetzt. Die Partei will im Juni über das weitere Vorgehen informieren.

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