Simmberechtigte in Gossau ZH wählen Gemeindepräsidenten ab

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten von Gossau haben ihren langjährigen Gemeindepräsidenten Jörg Kündig (FDP) abgewählt. Neuer Gemeindepräsident wird Daniel Wäfler (SVP).

1 Minute

(Keystone-SDA) Wäfler wurde am Sonntag mit 1672 Stimmen gewählt, wie das Statistische Amt des Kantons Zürich mitteilte. Auf Kündig entfielen 1290 Stimmen. Er übte das Amt seit 2002 aus und ist seit 2007 auch Mitglied des Kantonsrats. Zudem ist er Präsident des Verbands Gemeindepräsidien Kanton Zürich.

Der 65-jährige Kündig war auch langjähriger Verwaltungsratspräsident des Spitals Wetzikon. Ende 2024 kündigte er seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat an, nachdem das Spital einige Monate zuvor in eine finanzielle Krise geriet. Dem Spital gelang es nicht, eine fällige Anleihe in der Höhe von 170 Millionen Franken rechtzeitig zurück zu bezahlen.