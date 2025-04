Sixtinische Kapelle ab Montag für Besucher geschlossen

Keystone-SDA

Wegen der Vorbereitungen auf das Konklave wird die Sixtinische Kapelle im Vatikan von kommendem Montag an für Besucher geschlossen. Das teilten die Vatikanischen Museen mit. Auch die Touristenrundgänge in den vatikanischen Gärten und der Nekropole an der Via Triumphalis werden ab Montag vorerst ausgesetzt. Am Samstag, dem Tag der Trauerfeier und Beisetzung von Papst Franziskus, sind alle vatikanischen Museen geschlossen.

(Keystone-SDA) In der Sixtinischen Kapelle mit der weltbekannten Deckenmalerei von Michelangelo wählen die Kardinäle traditionell von der Aussenwelt abgeschirmt den neuen Papst. Wann genau das Konklave zusammentritt, ist noch unklar.

Die Kapelle in der Nähe des Petersdoms muss für die Wahl noch vorbereitet werden: Unter anderem wird ein Kamin installiert, über den den Gläubigen mit weissem Rauch mitgeteilt wird, wann ein neuer Papst gewählt ist. Weht schwarzer Rauch in den römischen Himmel, dann geht die geheime Wahl weiter.