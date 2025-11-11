Ski-Star Marco Odermatt ist noch immer nervös vor den Rennen

Keystone-SDA

Skifahrer Marco Odermatt ist auch nach vier Gesamtweltcupsiegen in Folge noch immer nervös vor jedem Rennen. "Es ist kein schönes Gefühl", gesteht der Nidwaldner.

(Keystone-SDA) Ihm falle es schwer zu sagen, er könne ein Rennen geniessen. «Wer das behauptet, könnte lügen», sagte Odermatt im Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Der Skicrack sagte auch, ab wann es für ihn überhaupt möglich sei, einen Renntag zu geniessen: «Nach der Zielüberquerung, ja. Davor ist alles mit viel Aufwand, Energie und Druck verbunden».

Da für ihn nur der Sieg zähle, entstehe automatisch eine Drucksituation. Die Wettkampfpause helfe ihm aber dabei. Er sei dann viel zuhause, könne Energie tanken und Kondition trainieren. «Ich habe nicht ständig das Gefühl, irgendetwas zu verpassen und irgendwo noch eine halbe Sekunde suchen zu müssen. Ich weiss, dass es mehr oder weniger passt», so der 28-Jährige.