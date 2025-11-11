The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Ski-Star Marco Odermatt ist noch immer nervös vor den Rennen

Keystone-SDA

Skifahrer Marco Odermatt ist auch nach vier Gesamtweltcupsiegen in Folge noch immer nervös vor jedem Rennen. "Es ist kein schönes Gefühl", gesteht der Nidwaldner.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ihm falle es schwer zu sagen, er könne ein Rennen geniessen. «Wer das behauptet, könnte lügen», sagte Odermatt im Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Der Skicrack sagte auch, ab wann es für ihn überhaupt möglich sei, einen Renntag zu geniessen: «Nach der Zielüberquerung, ja. Davor ist alles mit viel Aufwand, Energie und Druck verbunden».

Da für ihn nur der Sieg zähle, entstehe automatisch eine Drucksituation. Die Wettkampfpause helfe ihm aber dabei. Er sei dann viel zuhause, könne Energie tanken und Kondition trainieren. «Ich habe nicht ständig das Gefühl, irgendetwas zu verpassen und irgendwo noch eine halbe Sekunde suchen zu müssen. Ich weiss, dass es mehr oder weniger passt», so der 28-Jährige.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft