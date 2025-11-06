Ski-Talent Lenz Hächler liebt Freestyle-Snowboarderin

Keystone-SDA

Ski-Talent Lenz Hächler ist mit der Freestyle-Snowboarderin Isabelle Lötscher zusammen. Das Paar geniesst vor dem Winter noch einige Tage am Meer im Norden Spaniens in der Nähe von Santander.

(Keystone-SDA) Auf Instagram sind die beiden beim Surfen, Essen und am Strand zu sehen. Blick online berichtete am Donnerstag darüber. Für Techniker Hächler ist es ein abrupter Tapetenwechsel zwischen den Weltcup-Rennen. Beim Saison-Auftakt in Sölden schied der 22-Jährige aus.

Auch seine Freundin Lötscher ist im Schneesport Zuhause. In der Halfpipe konnte die Zürcherin in ihrer Karriere bereits drei Europacup-Tour-Siege und einen fünften Platz an der Freestyle-WM im georgischen Bakuriani 2023 verbuchen.