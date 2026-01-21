Skifahrer verletzt sich bei Kollision in Wildhaus SG schwer

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Snowboarder und einem Skifahrer auf einer Piste im Skigebiet Wildhaus ist ein 65-jähriger Mann schwer verletzt worden. Die Rega brachte den Skifahrer in ein Spital. Der Snowboarder flüchtete gemäss der Polizei von der Unfallstelle.

(Keystone-SDA) Am Morgen erhielt die Kantonspolizei St. Gallen die Meldung über eine Kollision zwischen einer unbekannten Person auf einem Snowboard und einem Skifahrer, wie sie am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Ob der Snowboarder dem verletzten Mann zunächst noch geholfen habe oder nicht, sei nicht klar, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.