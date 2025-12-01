Skitourenfahrer nach Sturz in Karstloch in Flühli LU gerettet

Keystone-SDA

Ein Skitourenfahrer ist am Samstagnachmittag auf der Schrattenfluh in der Gemeinde Flühli LU in ein rund acht Meter tiefes Karstloch gestürzt. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.

(Keystone-SDA) Sein Kollege bemerkte sein Fehlen und begann gemeinsam mit zwei weiteren Personen die Suche, bevor die Rettung alarmiert wurde, teilte die Rega am Montag in einem Communiqué mit.

Die Rega schickte gemäss der Mitteilung einen Rettungsspezialisten, der sich ins Karstloch abseilte. Neuschnee hatte den Sturz des Tourenfahrers etwas abgefedert. Da das Loch zu klein war, mussten sich Retter und Patient zu einer grösseren Öffnung begeben, von wo aus sie mit einer Rettungswinde hochgezogen und per Helikopter ins nächste Spital ausgeflogen werden konnten.