Skulpturen der Zuger Kirche St. Oswald fehlen noch längere Zeit

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Nach dem Sturz einer Heiligenfigur von der Zuger Kirche St. Oswald haben Untersuchungen ergeben, dass umfassende Restaurierungsarbeiten nötig sind. Die Skulpturennischen an den Strebepfeilern dürften noch für längere Zeit leer bleiben.

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(Keystone-SDA) Nachdem im Dezember 2023 eine Figur des Heiligen Wolfgang von der 500 Jahre alten Kirche auf den Vorplatz gestürzt war, hatte die Katholische Kirche Stadt Zug umfassende Abklärungen in Auftrag gegeben. Die übrigen Skulpturen wurden zunächst aus Sicherheitsgründen mit Spanngurten befestigt und dann entfernt.

Am Dienstag informierte die Kirchgemeinde über das weitere Vorgehen. Konsolen, Figuren, Baldachine und Strebepfeiler an Chor und Seitenschiffen müssen restauriert werden, teilte sie mit. Die entsprechenden Arbeiten seien ausgeschrieben worden.

Die Konsolen der Kirche St. Oswald sollen entlastet werden. Sie sollen künftig nur noch ihr Eigengewicht tragen und nicht auch noch das Gewicht der Figuren, teilte die Kirchgemeinde mit. An zwei Strebepfeilern sei diese technische Massnahme bereits umgesetzt worden. Die Arbeiten an den übrigen Strebepfeilern sollen dieses und im nächsten Jahr durchgeführt werden.

Noch offen ist, was mit den Figuren passiert, die 2024 entfernt worden sind. Hier gibt es gemäss Mitteilung denkmalpflegerische und materialtechnische Fragen zu beantworten. Es sei davon auszugehen, dass die Skulpturennischen an den Strebepfeilern noch für längere Zeit leer bleiben würden, teilte die Kirchgemeinde mit.