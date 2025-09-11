The Swiss voice in the world since 1935
SME-Technik baut Produktion in Emmen LU deutlich aus

Keystone-SDA

Der Innerschweizer Präzisionsfertiger SME-Technik investiert und schafft Arbeitsplätze in der Schweiz. In Emmen baut das Unternehmen für rund 7 Millionen Franken eine Produktion mit bis zu 60 Arbeitsplätzen für die Fertigung von CNC-Teilen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Spatenstich dazu sei am (heutigen) Donnerstag erfolgt, teilte SME-Technik gleichentags mit.

Mit dem Bau setze SME-Technik ein «klares Zeichen» für den Wirtschaftsstandort Emmen, hiess es weiter. Stand heute beschäftigt die Firma rund 15 Angestellte. Gebaut wird am Meierhofweg unweit des Hauptsitzes der Firma. In den neuen Produktionshallen fertigt SME-Technik künftig präzise CNC-Teile für Kunden aus der Bahn- und Flugbranche in der Schweiz und weltweit.

Die Anlage mit einer Produktionsfläche von 1200 Quadratmetern und einer Bürofläche von 1100 Quadratmetern soll laut den Plänen im Frühling 2026, zunächst für 14 Mitarbeitende, bezugsbereit sein. In der Folge werde die Produktion sukzessive ausgebaut.

