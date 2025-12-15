Sohn von «Harry und Sally»-Regisseur Reiner in Haft

Keystone-SDA

Ein Sohn von US-Regisseur Rob Reiner ("Harry und Sally") und seiner Ehefrau Michele, die Medienberichten zufolge tot in Los Angeles aufgefunden wurden, ist in Haft. Offizielle Angaben zur Frage, inwiefern ein Zusammenhang zwischen der Festnahme des 32 Jahre alten Nick Reiner und dem Tod des Paars bestehen könnte, gab es zunächst nicht. Aus Informationen der Gefängnisbehörde von Los Angeles geht indes hervor, dass Nick Reiner am Sonntag festgenommen wurde - dem Tag, an dem Medienberichten zufolge seine Eltern tot entdeckt worden waren. Für seine Freilassung müsste er eine Kaution von vier Millionen US-Dollar (etwa 3,4 Millionen Euro) hinterlegen.

(Keystone-SDA) Aus der Datenbank der Gefängnisbehörde geht nicht hervor, warum genau Nick Reiner inhaftiert wurde, und es wird dort kein Zusammenhang zum Tod seiner Eltern hergestellt. Von den Ermittlungsbehörden in Los Angeles gab es zunächst auch auf Anfrage keine weiteren Informationen zur Festnahme von Nick Reiner und auch nicht zu den näheren Hintergründen des Todes von Rob und Michele Reiner.

Mehrere US-Medien hatten zuvor unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, Nick Reiner sei unter dem Verdacht inhaftiert worden, seine Eltern ermordet zu haben. Dafür gab es aber zumindest vorerst keine offizielle Bestätigung.

Mordkommission ermittelt

Der Tod von Rob und Michele Reiner war unter anderem von der Familie und der Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, bestätigt worden. Die Polizei in Los Angeles (LAPD) bestätigte, dass zwei Tote im Haus von Reiner gefunden worden seien und eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen habe. Die Identität der gefundenen Menschen bestätigte die Polizei allerdings zunächst nicht.

Der 78 Jahre alte Rob Reiner hatte mit Filmen wie «Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers», «Harry und Sally», «Misery», «Die Braut des Prinzen» und «Eine Frage der Ehre» zu einem der gefragtesten Regisseure in Hollywood gehört und immer wieder auch als Schauspieler gearbeitet. Michele Reiner war Fotografin. Das Paar hatte drei gemeinsame Kinder.