Sohn von Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro droht Strafverfahren

Wegen Nötigung der Justiz droht dem Sohn von Brasiliens früherem Staatschef Jair Bolsonaro ein Strafverfahren in seinem Heimatland. Die Erste Kammer des Obersten Gerichtshofs liess eine Anklageerhebung gegen den Abgeordneten Eduardo Bolsonaro zu. Zwar könnten die Richter ihre Entscheidung bis zum 25. November noch modifizieren, allerdings ist das in diesem Gremium bislang nicht vorgekommen. Eduardo Bolsonaro lebt derzeit in den Vereinigten Staaten. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu vier Jahre Haft.

(Keystone-SDA) Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er während des Prozesses gegen Ex-Präsident Bolsonaro versucht haben, die brasilianische Justiz unter Druck zu setzen, um ein milderes Urteil für seinen Vater zu erreichen. Demnach nutzte er seine Kontakte in US-Regierungskreise, um beispielsweise Strafzölle auf brasilianische Produkte sowie Sanktionen gegen an dem Verfahren beteiligte Richter durchzusetzen. Wegen eines Putschversuchs nach seiner Wahlniederlage gegen den amtierenden Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva war Jair Bolsonaro im September vom Obersten Gerichtshof zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt worden.