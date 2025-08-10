The Swiss voice in the world since 1935
Solarflugzeug Salorstratos fliegt so hoch wie noch nie

Keystone-SDA

Das Team von Solarstratos hat am Sonntag den höchsten Solar- und Elektroflug seiner Geschichte absolviert. Raphaël Domjan erreichte laut den von seinem Team übermittelten GPS-Daten eine Höhe von 8224 Metern. Der Weltrekord von 9235 Metern wurde jedoch nicht gebrochen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der viereinhalbstündige Flug startete am Flughafen Sitten. Raphaël Domjan gelang es, mit seiner HB-SXA unter Ausnutzung der sommerlichen Thermik auf über 8000 Meter zu steigen, wie die Kommunikationsabteilung von Solarstratos bestätigt.

Domjan hat damit aber sein Ziel, als erster Pilot eine Höhe von 10’000 Metern zu überschreiten, nicht erreicht. Das Team von Solarstratos muss sich also erneut an die Arbeit machen. Ein weiterer Versuch könnte in den nächsten Tagen stattfinden.

Mit diesem Flug auf 8224 Meter über dem Meeresspiegel hat der Pilot aus Neuenburg seine bisherige Bestmarke um mehr als 1600 Meter deutlich verbessert. Diese lag bisher bei 6589 Metern. Für den Versuch sei insbesondere die Batteriekapazität erhöht worden. Zudem sei der neue Propeller mit variabler Steigung, für Höhenflüge leistungsfähiger, sagte Domjan.

