Solothurn erhöht Gebühren und führt neue Abgaben ein

Abschlussprüfungen kosten neu, Hundehalter zahlen mehr: Der Kantonsrat hat am Mittwoch Anpassungen des kantonalen Gebührentarifs beschlossen.

(Keystone-SDA) Der Kanton rechnet mit jährlichen Mehreinnahmen von rund 329’000 Franken. Die Anpassung ist Teil des Massnahmenplans 2024 zur Entlastung der Kantonsfinanzen.

Spürbar werden die Anpassungen beispielsweise im Bildungsbereich: Wer im Kanton Solothurn die Maturitätsprüfung oder die Fachmittelschul-Abschlussprüfung ablegt, zahlt ab 2026 eine Prüfungsgebühr von 350 Franken. Bislang waren diese Prüfungen gratis.

Auch Hundehalterinnen und Hundehalter sind betroffen. Wird gegen sie eine Massnahme verfügt – etwa nach einem Beissvorfall -, können neu Gebühren von bis zu 3000 Franken fällig werden, doppelt so viel wie bisher.

Bei Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) fallen ebenfalls neue oder höhere Gebühren an, etwa für Unterhaltsverträge, Regelungen der elterlichen Sorge oder Adoptionen.

Auch das Gesundheitswesen zahlt mehr: Arztpraxen, Apotheken, Spitex-Dienste, Pflegeheime oder Kosmetikstudios müssen künftig höhere Gebühren für Bewilligungen und Kontrollen entrichten.

Mit den Änderungen will die Regierung die Kosten stärker nach dem Verursacherprinzip belasten.