The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Solothurn will Sozialkosten vom Kanton auf die Gemeinden verlagern

Keystone-SDA

Der Solothurner Kantonsrat hat am Mittwoch eine Revision des Sozialgesetzes gutgeheissen: Der Kanton soll Ausgaben von jährlich knapp 3 Millionen Franken an die Gemeinden verlagern. Da aber keine Zwei-Drittel-Mehrheit zustande kam, kommt es zu einer Volksabstimmung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Konkret betrifft dies die Finanzierung der AHV-Mindestbeiträge für Nichterwerbstätige, die Alimenten- und Inkassohilfe sowie die Koordinationsstelle Alter, die aufgehoben wird. Zudem passt der Kanton die Inkassohilfe an neues Bundesrecht an.

Es gehe darum, eine transparente Kostenverteilung sicherzustellen, hielt Stephanie Ritschard (SVP) als Sprecherin der zuständigen Kommission fest. Die Zuständigkeiten von Kanton und Gemeinden sollen mit der Vorlage konsequent zugeordnet werden, Doppelspurigkeiten sollen abgebaut werden.

Für die Gemeinden stelle dies eine «Riesenherausforderung» dar, sagte Michael Grimbichler (Mitte). Aber es gehe um eine Entflechtung der Aufgaben. Auch die SP stellte sich – trotz der Belastung der Gemeinden – mehrheitlich hinter die Anpassungen.

Die SVP lehnte hingegen einzelne der geplanten Änderungen ab, die blosse Verlagerungen sind: Es handle sich um keine Sparmassnahmen, es gebe keine Effizienzgewinne, sagte Thomas Giger (SVP).

Die Regierung begründete die Änderungen mit dem Massnahmenplan 2024, der den Staatshaushalt entlasten soll. Der Kantonsrat habe diesen Plan genehmigt, hielt Markus Spielmann (FDP) dazu fest. Es wäre unredlich, danach selektiv einzelne Puzzleteile herauszulösen und zu verändern. Deshalb seien die Anpassungen gutzuheissen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft