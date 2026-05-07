Solothurner Arbeitslosenquote sinkt im April auf 3,1 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn ist die Arbeitslosenquote im April im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 3,1 Prozent gesunken. Damit liegt die Quote leicht über dem Schweizer Mittelwert von 3,0 Prozent.

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(Keystone-SDA) Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen ging um 196 auf 4698 Personen zurück, wie die Staatskanzlei Solothurn am Donnerstag weiter mitteilte. Vorwiegend saisonale Effekte hätten zum Rückgang geführt. Auch die Zahl der registrierten Stellensuchenden sank – und zwar um 214 auf 7701 Personen.

Die Region Grenchen wies mit 4,2 Prozent die höchste Arbeitslosenquote aus, gefolgt von der Region Olten/Gösgen/Gäu mit 3,5 Prozent. Am tiefsten war die Quote in der Region Thierstein/Dorneck mit 2,4 Prozent und in der Region Solothurn mit 2,8 Prozent. Auf dem kantonalen Mittelwert lag die Region Thal mit 3,1 Prozent.

Im April meldeten sich zehn Betriebsabteilungen für Kurzarbeit an oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. Betroffen könnten 78 Arbeitsplätze sein, wie die Staatskanzlei schrieb.