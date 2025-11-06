Solothurner Arbeitslosenquote stagniert bei 3,1 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn liegt die Arbeitslosenquote mit 3,1 Prozent weiterhin über dem Schweizer Mittelwert. Im Oktober stieg die Zahl der als arbeitslos registrierten Personen um 24 auf 4594 an. Die Schweizer Quote betrug 2,9 Prozent.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Kanton Solothurn stagniert die Quote seit August bei 3,1 Prozent, damals war sie um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. Wie aus der Medienmitteilung des kantonales Amts für Wirtschaft und Arbeit vom Donnerstag hervorgeht, wies im Oktober die Region Grenchen mit einer Quote von 4,1 Prozent die höchste Quote aus. Die tiefste Quote hatte die Region Thierstein/Dorneck mit 2,3 Prozent.

Im Oktober meldeten sich 26 Betriebe für Kurzarbeit an oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. Betroffen könnten 503 Arbeitsplätze sein.