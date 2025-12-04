Solothurner Arbeitslosenquote stagniert im November bei 3,1 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn ist die Arbeitslosenquote auch im November über dem Schweizer Durchschnitt von 2,9 Prozent gelegen. Die Quote stagnierte jedoch bei 3,1 Prozent. Im November stieg die Zahl der als arbeitslos registrierten Personen um 50 auf 4644 Personen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Anstieg Arbeitslosenzahl sei auf saisonale Effekte zurückzuführen, teilte das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Donnerstag mit. Die Quote der Stellensuchenden stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent oder 7855 Personen.

Die höchste Arbeitslosenquote wies die Region Grenchen mit 4,2 Prozent aus, gefolgt von der Region Olten/Gösgen/Gäu mit 3,5 Prozent. In der Region Solothurn lag die Quote bei 2,8 Prozent. Am tiefsten war die Quote in der Region Thierstein/Dorneck mit 2,1 Prozent.

Im November meldeten sich 32 Betriebe für Kurzarbeit an oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. Betroffen könnten gemäss Angaben des AWA 706 Arbeitsplätze sein. Für den Monat September rechnete die Arbeitslosenversicherung insgesamt 23’857 Ausfallstunden für 398 Mitarbeitende in 35 Betrieben ab.