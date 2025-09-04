Solothurner Arbeitslosenquote steigt auf 3,1 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn ist die Arbeitslosenquote im August im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Die Quote nahm um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent zu.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ende August waren 4658 Personen als arbeitslos registriert – 127 Personen mehr als Ende Juli, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Donnerstag mitteilte. Am stärksten ist der Anstieg in der Altersgruppe unter den 25-jährigen Personen.

Gleichzeitig stieg die Zahl der Stellensuchenden um 9 auf 7470 Personen. Im vergangenen Monat meldeten sich 40 Betriebe für Kurzarbeit an oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. Betroffen könnten 873 Arbeitsplätze sein.

Die Schlussabrechnung für den Monat Juni: Die Arbeitslosenversicherung im rechnet 20’397 Ausfallstunden für 391 betroffene Arbeitnehmende in 25 Betrieben ab.