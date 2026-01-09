Solothurner Arbeitslosenquote steigt auf 3,3 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn ist die Arbeitslosenquote erneut angestiegen. Sie lag im Dezember bei 3,3 Prozent - das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vergleich zum Vormonat. Die Quote liegt über dem Schweizer Durchschnitt von 3,1 Prozent.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zahl der registrierten Arbeitslosen stieg um 288 auf 4932 Personen, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit am Freitag mitteilte. Vor allem die Zahl der Personen in den Berufsgruppen «Baugewerbe» und «sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen» seien am deutlichen angestiegen.

Gleichzeitig nahm die Zahl der registrierten Stellensuchenden um 132 auf 7987 Personen zu. Im Dezember meldeten sich 23 Betriebe für Kurzarbeit an oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. Betroffen könnten 231 Arbeitsplätze sein.