Solothurner Arbeitslosenquote steigt auf 3,5 Prozent

Im Kanton Solothurn ist die Arbeitslosenquote im Januar erneut deutlich gestiegen. Die Quote nahm um 0,2 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent zu. Die Quote liegt über dem Schweizer Durchschnitt von 3,2 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen stieg um 281 auf 5213 Personen. Die Zunahme sei vorwiegend auf saisonale Effekte zurückzuführen, teilte das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Freitag mit. Die Zahl der registrierten Stellensuchenden nahm gleichzeitig um 132 auf 8119 Personen zu.

Im Januar meldeten sich 28 Betriebe für Kurzarbeit an oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. Betroffen könnten 425 Arbeitsplätze sein. Das ist im Vergleich zum Dezember ein Anstieg.

Am höchsten war die Arbeitslosenquote im Januar in der Region Grenchen mit 4,8 Prozent, gefolgt von der Region Olten/Gösgen/Gäu mit 3,9 Prozent. Unter dem kantonalen Durchschnitt lagen die Regionen Thal mit 3,3 Prozent, Solothurn mit 3,1 Prozent und Thierstein/Dorneck mit 2,4 Prozent.