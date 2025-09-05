Solothurner Feuerwehren rücken nach Niederschlägen 60 Mal aus

Keystone-SDA

Die Feuerwehren im Kanton Solothurn sind von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen oft ausgerückt: Rund 60 Meldungen sind nach den starken Regenfällen bei der kantonalen Alarmzentrale wegen Wassereinbrüchen eingegangen, wie die Kantonspolizei am Freitag mittelte.

(Keystone-SDA) In 37 Fällen ging es um Wasser, das in einen Keller eingedrungen war. Sechs Mal waren Garagen betroffen. Besonders heftig fielen die Niederschläge offenbar in Bellach und Lüsslingen-Nennigkofen aus: Aus diesen Gemeinden gingen 18 beziehungsweise 17 Meldungen ein – mehr als die Hälfte aller registrierten Anrufe.

Es blieb gemäss Polizeiangaben bei Schachschäden. Meldungen über verletzte Personen liegen keine vor.