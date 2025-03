Solothurner Grüne treten auch im zweiten Regierungsrats-Wahlgang an

Keystone-SDA

Die Grünen wollen in der Solothurner Regierung bleiben: Kantonsrat Daniel Urech wird auch im zweiten Wahlgang am 13. April antreten, um den Sitz der zurücktretenden Parteikollegin Brigit Wyss zu verteidigen.

(Keystone-SDA) Urech landete am Sonntag, als überraschend keiner der acht Kandidierenden die Wahl in den fünfköpfigen Regierungsrat schaffte, auf dem letzten Platz. Er erzielte 22’747 Stimmen – er lag damit aber nur knapp 2300 Stimmen hinter dem fünften Rang.

Die Bevölkerung wünsche sich eine vielfältige Regierung, interpretierten die Grünen dieses Resultat am Montag. Sie halten deshalb an ihrer Kandidatur fest.

Die weiteren Parteien werden am Montagabend entscheiden, mit wem sie in den zweiten Wahlgang ziehen. Als gesichert gilt, dass die bislang noch nie in der Regierung vertretene SVP mit Sibylle Jeker ein weiteres Mal antreten wird. Sie lag am Sonntag auf dem vierten Platz. Auch Mitte, FDP und SP dürften an ihren bisherigen Kandidierenden – je einem Bisherigen und einem Neuen – festhalten.