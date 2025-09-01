The Swiss voice in the world since 1935
Solothurner Opferhilfe hat sich laut Regierungsrat etabliert

Keystone-SDA

Die seit vier Jahren im Kanton Solothurn bestehende Beratungsstelle Opferhilfe hat sich nach Ansicht des Regierungsrats bewährt. Die Beratungsstelle in Olten leistet demnach einen wichtigen Beitrag zum Schutz und zur Unterstützung von Gewaltbetroffenen.

(Keystone-SDA) Im Jahr 2024 gab es rund 800 Beratungen für Opfer von häuslicher Gewalt (Anteil: 50 Prozent), Sexualdelikten (20 Prozent) sowie Verkehrsunfällen, Raubüberfällen, medizinischen Behandlungsfehlern und fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, wie die Staatskanzlei Solothurn am Montag mitteilte.

Das neue Angebot habe sich in kurzer Zeit zu einer unverzichtbaren Anlaufstelle entwickelt, hält der Regierungsrat fest. Er wolle sich dafür einsetzen, «dass die wertvolle Arbeit auch in Zukunft bestmöglich unterstützt wird».

In einer vom Kanton in Auftrag gegebenen Evaluation durch die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) wurden insbesondere die hohe Fachlichkeit und das Engagement des Beratungsteams gewürdigt. Hervorgehoben wurden auch die niederschwellige Erreichbarkeit sowie die enge Vernetzung mit Fachstellen und Institutionen.

