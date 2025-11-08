The Swiss voice in the world since 1935
Solothurner Polizei erwischt Autofahrer innerorts mit 129 km/h

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Solothurn hat am Freitag einen 19-jährigen Autofahrer in Kappel SO mit 129 Kilometern pro Stunde erwischt. Erlaubt gewesen wären an dieser Stelle 50 km/h. Der Fahrer wird wegen eines Raserdeliktes angezeigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 20.15 Uhr erfasste ein mobiles Radargerät ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 129 km/h, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag in einem Communiqué schrieb. Nach Abzug der Toleranz sei der Schweizer mit 73 Kilometern pro Stunde zu schnell unterwegs gewesen.

