Solothurner Polizeiposten schliessen wegen G7-Gipfel vorübergehend

Keystone-SDA

Der G7-Gipfel im französischen Évian-les-Bains am Genfersee hat Folgen für vier kleine Solothurner Polizeiposten: Sie bleiben ab Freitag für die Dauer einer Woche geschlossen. Die Polizei beteiligt sich an den Sicherheitsvorkehrungen in der Schweiz.

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(Keystone-SDA) Von der vorübergehenden Schliessung ab Freitag betroffen sind die Polizeiposten Zuchwil, Dulliken, Hägendorf und Mariastein. Das teilte die Kantonspolizei am Montag mit. Die Grundversorgung und das Patrouillendispositiv im Kanton werde trotzdem jederzeit sichergestellt bleiben, hiess es.

Der Kanton macht keine Angaben über die Anzahl der beteiligten Solothurner Polizistinnen und Polizisten an den Sicherheitsvorkehrungen.

Der G7-Gipfel findet vom 15. bis 17. Juni in Évian-les-Bains statt. Weil die Stadt am linken Ufer des Genfersees in der Nähe der Landesgrenze liegt, wird auch in der Schweiz Sicherheitsdispositiv hochgezogen.

Unterstützung leisten mehrere Schweizer Polizeikorps. Nach Angaben des Kantons Waadt werden rund 2200 Personen mobilisiert, darunter Polizei, Zivilschutz, Zoll, Feuerwehr und Sanitätsdienste.