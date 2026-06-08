Sommermünze ist die erste von vier Sondermünzen aus Swissmint-Serie

Keystone-SDA

Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint hat eine neue vierteilige Sondermünzserie zu den Jahreszeiten lanciert. Die neue 20-Franken-Silbermünze markiert den Auftakt der Serie. Die Sammlermünze ist ab dem 11. Juni erhältlich.

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(Keystone-SDA) Die 20-Franken-Silbermünze zeigt auf der Bildseite die Sonne als zentrales Symbol, das Sternbild «Sommerdreieck» sowie die italienische Bezeichnung «Estate» für den Sommer, wie die Eidgenössische Münzstätte Swissmint am Montag mitteilte.

Die Münze ist der Auftakt zu einer vierteiligen Serie. Jede Ausgabe widmet sich einer Jahreszeit und stellt diese in einer der vier Landessprachen dar. Damit spiegeln die Sondermünzen nicht nur saisonale Besonderheiten, sondern auch die sprachliche Vielfalt der Schweiz wider.

Die Sondermünze ist ab dem 11. Juni erhältlich. Swissmint gibt 8000 unzirkulierte Exemplare zu 65 Franken aus. Zusätzlich sind 3500 sonnengelb gefärbte Stücke in der Qualität «polierte Platte» für 110 Franken verfügbar.