Sonnenblumen-Bändel ab sofort in allen SBB-Reisezentren erhältlich

Keystone-SDA

Der Sonnenblumen-Umhängebändel für Reisende mit unsichtbaren Behinderungen ist ab sofort in allen SBB-Reisezentren erhältlich. Das sogenannte Sunflower Lanyard war zunächst ab Sommer 2025 in den Regionen Zürich, Lausanne und Genf sehr erfolgreich eingesetzt worden.

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(Keystone-SDA) Das Interesse sei nach wie vor gross und die Resonanz sehr positiv, teilten die SBB am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Es seien bereits über 10’000 Bändel verteilt worden. Eine Umfrage bei über 1100 Personen nach der Pilotphase habe gezeigt, dass der Wunsch nach einer schweizweiten Einführung des Bändels gross sei. Ab sofort sei das Sunflower Lanyard daher nun in allen SBB-Reisezentren erhältlich.

Die SBB hatten laut eigenen Angaben als erstes Schweizer ÖV-Unternehmen den international etablierten Sonnenblumen-Bändel angeboten. Inzwischen sind weitere Unternehmen des öffentlichen Verkehrs an Bord, beispielsweise die Matterhorn Gotthard Bahn, die Swiss oder der Flughafen Zürich.

Der grüne Schlüsselbändel mit gelben Sonnenblumen ist für Personen vorgesehen mit Beeinträchtigungen wie etwa Autismus, ADHS oder Parkinson, die nicht sichtbar sind. Er soll signalisieren, dass die tragende Person beispielsweise bei der Billettkontrolle womöglich mehr Geduld, Rücksicht oder Unterstützung braucht.

Laut SBB-Angaben kommt der Bändel laut der Umfrage in unterschiedlichen Situation zum Einsatz, auch ausserhalb des ÖV.