Sozialpartner lösen Rahmen-GAV für ÖV-Fahrpersonal auf

Keystone-SDA

Die Sozialpartner haben den seit 2014 bestehenden Rahmen-Gesamtarbeitsvertrag für das Fahrpersonal im öffentlichen Verkehr im Kanton Zürich aufgelöst. Die Zusammenarbeit zwischen den angeschlossenen Arbeitgebern und den Gewerkschaften soll trotzdem fortgesetzt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Rahmen-Gesamtarbeitsvertrag wird aufgelöst, weil die angestrebte Allgemeinverbindlichkeitserklärung des GAV nicht erreicht werden konnte, wie die Gewerkschaften VPOD, Syna, syndicom, transfair sowie die Verkehrsbetriebe Zürich, PostAuto AG und Forchbahn AG am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Dem Rahmen-GAV ebenfalls angeschlossen ist Stadtbus Winterthur.

Die Sozialpartner seien nach ausführlichen Gesprächen zum Schluss gekommen, dass eine Überarbeitung des Vertrages nicht zielführend sei. Ohne Allgemeinverbindlichkeitserklärung sei der Rahmen-GAV bei Ausschreibungen nicht verbindlich gewesen. Auch hätten sich keine weiteren Arbeitgeber dem Vertrag angeschlossen.

Die Gewerkschaften und die dem Rahmen-GAV angeschlossenen Arbeitgeber wollen die Zusammenarbeit fortsetzen und sich dabei auf bestehende Firmen-GAV und betriebliche Vereinbarungen konzentrieren. Bei den VBZ und bei Stadtbus Winterthur gilt zudem das jeweilige städtische Personalrecht.

